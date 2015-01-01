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अनदेखी::ग्यारह साल बाद भी नहीं हुई पदस्थापना, कार्यालय का काम देख रहे फील्ड के अधिकारी

खिरकिया42 मिनट पहले
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  • ब्लाॅक मुख्यालय के कृषि विभाग कार्यालय की स्थिति, पत्राचार व बैठकाें में निकल रहा समय

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कार्यालय में सालों से स्टाफ की कमी बनी हुई है। स्थिति यह है कि फील्ड के अधिकारियाें काे कार्यालय संभालना पड़ रहा है, जबकि इन्हें कृषि विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और किसानों को खेती के नए-नए तरीके बताने किसानों तक पहुंचना चाहिए।

स्टाफ कम होने से फील्ड के अधिकांश अधिकारी कार्यालय का कामकाज देख रहे हैं। विभागीय कार्यालय में करीब ढाई साल से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एसएडीओ) का पद खाली है। लगभग 11 साल से कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) के पदों पर पदस्थापना नहीं हुई है। ऐसे में कृषि विभाग पूरी तरह से फील्ड के अधिकारियाें पर निर्भर है।

ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के 11 पदों में से 3 खाली है। 8 ग्रामीण विकास अधिकारियों के हाथ में ही खेती-किसानी और योजना का प्रचार-प्रसार है। स्टाफ की कमी के चलते फील्ड के अधिकारियाें को कार्यालय के काम ज्यादा देखना पड़ता है।

प्रतिदिन के शासन के पत्राचार, विभागीय और अन्य प्रशासनिक बैठकों में आना-जाना सहित अन्य काम में ही समय बीत जाता है। ऐसे में फील्ड पर यह अधिकारी समय पर नहीं पहुंच जाते हैं। इसके चलते किसानों को योजनाओं की जानकारी भी समय रहते नहीं मिल पाती है। सालों से विभागीय अफसरों के मूल पदों पर पदस्थापना कराने वरिष्ठ अफसराें ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका खामियाजा क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

उपसंचालक एमपीएस चंद्रावत का कहना है कि एसएडीओ और एडीओ के खाली पदों की पूर्ति कराने का प्रयास कर रहे हैं। शासन काे डिमांड भेजी है। एक बार फिर से पत्राचार करेंगे।

जैविक खेती की भी नहीं मिल रही जानकारी

फील्ड के अधिकारियाें की कमी के चलते किसानों तक समय पर सही जानकारी नहीं पहुंच जाती है। खेती में बोवनी का सही समय, दवा और खाद का छिड़काव, फसलों पर विभिन्न रोगों की रोकथाम, फसलों में पानी देने का उचित समय, जैविक खेती की नई तकनीकों सहित विभिन्न प्रकार की नई-नई जानकारी से किसान अनभिज्ञ रह जाते हैं।

कृषि मंत्री का है गृहक्षेत्र कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह क्षेत्र में विभागीय कार्यालय में स्टाफ की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि कृषि कार्यालय में स्टाफ की बढ़ोतरी होना चाहिए। किसानों के लिए फील्ड के साथ-साथ कार्यालय के काम भी समय पर हो सकें।

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