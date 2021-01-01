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नए बदलाव:रेलयात्री ऑनलाइन बुलवा सकेंगे रेस्तरां का खाना; 1 फरवरी से आईआरसीटीसी की ई- कैटरिंग हाेगी शुरू

होशंगाबाद2 घंटे पहले
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  • पीएनबी के नए एटीएम से ही निकलेंगे रुपए

एक फरवरी से रेलवे में सुविधाएं बढ़ेंगी तो आम लोगाें के जीवन में कुछ बदलाव होंगे। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से रुपए निकालने के नियम बदलने से लेकर एलपीजी सिलेंडर के दामों आपकी जेब के बजट पर असर डालेंगे। एक फरवरी से यात्री सफर के दौरान बाहर के रेस्तरां से रेलयात्री मनपसंद खाना बुलवा सकेंगे। पैकबंद फूड उसी रेस्तरां से भेजा जाएगा जो आईआरसीटीसी से रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा पीएनबी के चिप लगे एटीएम कार्ड से ही रुपए निकलेंगे।

कमर्शियल गैस सिलेंडर 190 रुपए 50 पैसे महंगा, सिनेमाघर भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
ई-कैटरिंग: यात्री आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। पीएनआर, ट्रेन नंबर, कोच और सीट नंबर की जानकारी देनी होगी। इटारसी में आईआरसीटीसी से रजिस्टर्ड होटल नीलम के प्रबंधन के अनुसार यह सेवा सुबह 6-7 बजे से रात 10-11 बजे तक लागू रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट पर प्रीपेड बिल मिलेगा।

एटीएम: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) 1 फरवरी से एटीएम से कैश निकालने के तौर तरीकों में बदलाव करने जा रहा है। पीएनबी मैनेजर जेके नरवड़े ने बताया कि जिनके पास पुराने एटीएम हैं। चिप नहीं लगी है, उन कार्ड के माध्यम से एटीएम से रुपए नहीं निकलेंगे। जिन कार्ड में चिप लगी है, उनसे ही रुपए निकलेंगे। ग्राहक कार्ड बदलवा सकते हैं।

गैस सिलेंडर: रविवार रात केवल कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। अभी 19 किलाे का गैस सिलेंडर 1386 रुपए में मिलता था, जो अब 190 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1576 रुपए 50 पैसे हो गया है। दाम बढ़ने से ग्राहकाें की जेब पर सीधा असर हाेगा। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। यह सिलेंडर अभी 718 रुपए में ही मिलेगा।

सिनेमाघर: कोराेना के बाद अब एक फरवरी से सिनेमाघर भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, हालांकि इस समय नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। मीनाक्षी सिनेप्लेक्स के संचालक सत्येंद्र फौजदार ने बताया सिनेमाघर खोलने की परमिशन मिल गई है लेकिन अभी नई फिल्में नहीं आने के कारण नहीं सिनेमाघर चालू नहीं कर पा रहे हैं। नई फिल्में रिलीज ही नहीं हो रही है इसलिए सिनेमाघर फिलहाल बंद है।

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