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पाल भरना शुरू:रायपुर पंचायत भरवा रही नर्मदा की खोदी गई पाल, जेसीबी से करीब 25 ट्रॉली मिट्‌टी से भराएगी पाल

होशंगाबादएक घंटा पहले
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बांद्राभान संगम पर पाल को जेसीबी से भरा जा रहा है

रेत माफिया द्वारा तवा नर्मदा संगम पर खोदी गई पाल काे पंचायत ने गुरुवार से भरना शुरू किया। सचिव सुरेंद्र सिंह राजपूत ने अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर किराए की जेसीबी से पाल भरी जा रही है। मिट्टी बाहर से बुलाई जा रही है। खर्चे का हिसाब तैयार किया जा रहा है।

पाल भरने का काम गुरुवार को रात भर चलता रहा। शुक्रवार को भी काम जारी रहेगा। गौरतलब है कि नर्मदा की पाल खोदकर संगम स्थल को माफिया ने खतरे में डाला था। एसडीएम भारती मेरावी, जनपद सीईओ नमिता बघेल ने रायपुर पंचायत को पाल भरने के निर्देश दिए थे। पाल भरने में लगभग 20 से 25 ट्रॉली मिट्टी की जरूरत है।

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