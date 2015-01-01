पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

क्रिकेट:दाे पारी में भी रिलायंस क्लब नहीं बना पाई 199 रन, यूथ क्रिकेट क्लब ने 72 रन से जीता मैच

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
होशंगाबाद। एमपीसीए क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट खेलते खिलाड़ी।
  • नर्मदा क्रिकेट अकादमी होेशंगाबाद और यूथ क्रिकेट क्लब होशंगाबाद के बीच आज होगा फाइनल

नर्मदापुरम संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित स्व. सरला मिश्रा स्मृति नर्मदा ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में यूथ क्रिकेट क्लब होशंगाबाद ने रिलायंस क्रिकेट क्लब इटारसी को आउट राइट पारी और 72 रन से पराजित किया।

मानसेवी सचिव प्रदीप सिंह तोमर ने बताया एमपीसीए मैदान पर प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच गुरुवार काे खेला गया। रिलायंस क्लब इटारसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। रिलायंस क्लब की टीम 53 रन पर ऑलआउट हाे गई।

यूथ क्लब के नमन प्रजापति ने चार, सुमित पटेल और गौतम रघुवंशी ने 2-2 विकेट लिए। यूथ क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियाें ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए। जिसमें रितेश गोडके ने 45, गौतम रघुवंशी ने 64, अखिल निगोटे ने 53 रन बनाए। रिलायंस क्लब इटारसी की टीम अपनी दूसरी पारी की बल्लेबाजी करते हुए 74 रन पर फिर ऑल आउट हो गई।

प्रतिद्वंदी टीम के बाॅलर गौतम रघुवंशी ने पांच, सुमित पटेल ने दो विकेट लिए। इटारसी की टीम के दाेनाें पारी के रन मिलाकर यूथ क्रिकेट क्लब की पारी से कम रहे।

इस तरह आउट राइट पारी से टीम ने 72 रन से मैच जिताकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज सुबह 9. 30 बजे से एमपीसीए के मैदान पर नर्मदा क्रिकेट अकादमी होशंगाबाद और यूथ क्रिकेट क्लब होशंगाबाद के बीच खेला जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें