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रेत उत्खनन:संगम को फिर खतरा: पिछले साल तवा, इस बार नर्मदा की पाल खोदकर बनाया रास्ता

होशंगाबाद25 मिनट पहले
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  • ध्यान नहीं दिया तो तवा-नर्मदा का संगम डेढ़ किमी पहले हो जाएगा, जिस रेत पर होता है नदी महोत्सव वही नहीं बचेगी

अंतरराष्ट्रीय नदी महाेत्सव में जहां नर्मदा संरक्षण का प्लान बना उसी जगह पाल खोदकर माफिया ने तवा-नर्मदा के संगम को खतरे में डाल दिया है। पिछले साल भी तवा की पाल माफिया ने तोड़ी थी। इस बार निशाने पर नर्मदा की पाल है। बांद्राभान संगम से करीब डेढ़ किमी पहले माफिया ने नर्मदा के संरक्षित क्षेत्र से रेत चोरी के लिए रास्ता बना लिया है।

जेसीबी से उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेत सप्लाई हो रही है। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो नर्मदा-तवा का संगम डेढ़ किमी पहले ही हो जाएगा, जिस रेत पर अंतरराष्ट्रीय नदी महोत्सव होता है वह रेत ही नहीं बचेगी। गौरतलब है नर्मदा सेेवा यात्रा और अंतरराष्ट्रीय नदी महोत्सव में नर्मदा संरक्षण की बाते हुईं लेकिन प्रशासन रेत चोरी नहीं रोक पाया। कलेक्टर ने खनिज, वन, पुलिस, राजस्व और आरटीओ की संयुक्त टीम बनाई। डोलरिया, भोपाल तिराहे, नसीराबाद नर्मदा पुल, सुखतवा पर जांच चौकी बनाई फिर भी रेत चोरी हो रही है। नर्मदा के संरक्षित क्षेत्र से खुलेआम उत्खनन हो रहा है।

कानून है पर कागजों में

पहले जुर्माना देकर छूट जाते थे, अब 3 साल तक की सजा का प्रावधान

अवैध उत्खनन अाैर परिवहन के मामलों में अब तक जुर्माने का प्रावधान ही है। हालांकि यह तगड़ा होता है लेकिन आरोपी को जेल नहीं जाना पड़ता। अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी मामलों में धारा 379 व 414 के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें धारा 379 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है। जिले में अब हर अवैध परिवहन में चाेरी का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। जिले में रेत के ठेके का टेंडर 11 नवंबर काे खाेला जाएगा। इसके बाद जिले में नए ठेकेदार अगले साल से रेत का खनन करने का काम शुरू कर पाएगा। जिले में अभी पुराने 9 ठेकेदार रेत का उत्खनन करने का काम कर रहे हैं।

एसडीएम भारती मेरावी ने कहा बांद्राभान संगम स्थल पर पाल खोदकर रास्ता बनाने की जानकारी आपसे मिली है। राजस्व, खनिज विभाग की टीम भेजकर रास्ता बंद कराएंगे। संबंधित पर एफआईआर कराएंगे।

नर्मदा में मशीन चलाने पर रोक, यह देखिए जेसीबी जा रही है

सरकार ने नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा देकर मशीनों से उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बांद्राभान में यह बात कही थी। इसके बाद भी माफिया को प्रशासन का डर नहीं है। माफिया रोज जेसीबी से नर्मदा में उत्खनन कर रहा है।

रेत चाेराें का सूचना तंत्र : वाहन से 50 मी. पहले चलता है मुखबिर

रेत चाेरी करने वाली ट्राॅली का चालक का मोबाइल कॉन्फ्रेंस पर रहता है। एक व्यक्ति वाहन से 50 मीटर आगे चलता है। जो सूचना देता है आगे रास्ता साफ है। इसके अलावा रेत माफियाओं के 1-1 व्यक्ति रास्ते में पड़ने वाले चाैक चौराहे में तैनात रहते हैं। जो अधिकारियों के आने की सूचना संबंधित तक पहुंचाते हैं।
बिना नंबर के डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध रेत की सप्लाई

प्रशासन ने भले अवैध रेत से भरे वाहनों पर कार्रवाई करने की बात कह रहा हाे लेकिन बिना नंबर के डंपर और ट्रॉलियों से रेत ढोई जा रही है। खनिज चौकियों पर भी बिना नंबर के वाहनों की जांच नहीं होती है।

रेत उत्खनन के ये बड़े ठिकाने : हाेशंगाबाद से लगे बांद्राभान, रायपुर, जासलपुर, निमसाड़िया, मराेड़ा, रजाैन, पवारखेड़ा, सहित आसपास रेत खनन के ठिकाने हैं। ये सारे क्षेत्र तवा के किनारे हैं।

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