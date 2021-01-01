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स्वच्छ सर्वेक्षण:सतरंगी रंग में नजर आएगा सेठानीघाट, तिलक भवन के साथ चाैराहे भी सजेंगे

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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होशंगाबाद| सेठानी घाट की सीढ़ियों का रंगरोगन करते कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
होशंगाबाद| सेठानी घाट की सीढ़ियों का रंगरोगन करते कर्मचारी।
  • स्वच्छ सर्वेक्षण और नर्मदा जयंती के लिए नपा करा रही रंगरोगन

सेठानीघाट जल्द सतरंगी नजर आएगा। मरम्मत के साथ सेठानीघाट के रंगरोगन का काम हो रहा है। पुताई के साथ तिलक भवन काे भी फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार कराया जा रहा है। नपा के सहायक यंत्री आरसी शुक्ला ने बताया की नर्मदा जयंती से पहले सेठानीघाट काे सतरंगी रंग से रंगा जा रहा है। तिलक भवन के साथ चाैराहाें के सौंदर्यीकरण भी नपा करवा रही है।

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