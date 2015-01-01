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मास्क लगाने का आवेदन:दुकानदार व ग्रामीणों को मास्क लगाने की दी समझाइश

करतानाएक घंटा पहले
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गांव में गुरुवार काे टिमरनी राेड पर हाट बाजार लगा। पिछले बाजार की तुलना में इस बार बाजार में करीब 30 दुकानें लगीं। करताना सहित आसपास गांवों से ग्रामीण खरीदी करने पहुंचे।

अधिकतर दुकानदार व ग्रामीण बिना मास्क लगाए बाजार पहुंचे। पंचायत सचिव रामदास नायर ने बाजार में जाकर दुकानदाराें व ग्रामीणाें काे मास्क लगाने की समझाइश दी।

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