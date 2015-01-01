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माने कर्मचारी:हड़ताल खत्म, दाेपहर बाद काम पर लाैटे अस्पताल के सफाई कर्मचारी

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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सफाई नहीं होने से जिला अस्पताल में फैली गंदगी।
  • नवंबर का वेतन नहीं मिलने से थे नाराज

जिला अस्पताल में दाे दिनाें से चल रही सफाई कर्मचारियाें की हड़ताल कर गुरुवार काे खत्म हाे गई है। सिविल सर्जन डाॅ. दिनेश दहलवार के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर वापस लाैट गए हैं। हड़ताल के कारण अस्पताल में कचरा फैला रहा।

कर्मचारी नवंबर महीने का वेतन नहीं मिलने से नाराज हाेकर सफाई कर्मचारियाें ने काम बंद कर दिया था। गुरुवार काे दाेपहर के बाद काम शुरू कर दिया। सिविल सर्जन डाॅ. दिनेश दहलवार ने बताया कि हमने कंपनी से जल्द ही वेतन करने काे कहा है। जिला अस्पताल में सफाई का ठेका इंदाैर की कामथेन सिक्योरिटी कंपनी काम कर रही है।

कर्मचारियों को नहीं मिल रहा पीएफ का लाभ

जिला अस्पताल में 38 सफाई कर्मी 3 साल से काम कर रहे हैं। कर्मियों काे पीएफ और ईआईसीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियाें काे 6000 वेतन दिया जा रहा है। इसलिए काम बंद कर दिया था।

जल्द होगा भुगतान

कंपनी के मैनेजर आए थे, उन्हाेंने सभी कर्मचारियाें काे आश्वासन दिया था कि उनके पीएफ और वेतन का बकाया का भुगतान जल्द ही हाेगा।

-रवींद्र साेलंकी, सुपरवाइजर, कामथेन सिक्योरिटी कंपनी

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