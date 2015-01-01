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काॅलेज एडमिशन:18 नवंबर से 12 दिसंबर तक काॅलेज पहुंचकर जमा करना हाेगी टीसी, माइग्रेशन नहीं ताे निरस्त माना जाएगा एडमिशन

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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  • अतिरक्ति चरण की मेरिट जारी, खाली सीटाें पर 10 नवंबर तक काॅलेज पहुंचकर ले सकेंगे एडमिशन

एडमिशन प्रक्रिया पूरी हाेने के बाद 18 नवंबर से काॅलेजाें में दस्तावेज जमा करना जरूरी हाेगा। काेराेना संक्रमण के कारण काॅलेजाें में एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स खाली सीटाें पर 10 नवंबर तक सीधे काॅलेज पहुंचकर एडमिशन ले सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे मेेरिट जारी कर ऑनलाइन फीस जमा कर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की। काॅलेज पहुंचकर दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। संक्रमण की स्थिति सामान्य हाेने के बाद और एडमिशन की प्रक्रिया काे पूरा करने के लिए अब 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक काॅलेज पहुंचकर टीसी, माइग्रेशन जमा करना जरूरी हाेगा। निर्धारित समय में एडमिशन के दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में एडमिशन निरस्त माना जाएगा।

अंतिम चरण में प्रक्रिया

उच्च शिक्षा विभाग ओएसडी डाॅ. धीरेंद्र शुक्ल ने बताया काॅलेजाें में खाली बची सीटाें पर एडमिशन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले स्टूडेंट्स सीधे एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हाे सकेंगे। 18 नवंबर से काॅलेजाें में दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शुरू हाेगी। काेरोना से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया की जाएगी।

सेकंड ईयर और फाइनल में ऑनलाइन एडमिशन

फर्स्ट ईयर के बाद उच्च शिक्षा विभाग दर्ज छात्राें की संख्या रिकाॅर्ड में लाने के लिए ऑनलाइन एडमिशन करेगा। ऐसे काॅलेज जिन्हें ऑफलाइन एडमिशन की छूट प्राप्त है, उन्हें भी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एडमिशन अपडेट करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करना हाेगी। ऑनलाइन एडमिशन के समय स्टूडेंट्स न्यूनतम 500 रुपए फीस भरकर एडमिशन ले सकेंगे। स्टूडेंट्स के एडमिशन ऑनलाइन किए जाएंगे।

यह भी रखें ध्यान

काॅलेजाें में 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक टीसी, माइग्रेशन का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी हाेगा। निर्धारित समय पर ऑरीजनल दस्तावेज जमा नहीं किए तो एडमिशन स्वत: निरस्त माना जाएगा। कक्षा के आर्ट, काॅमर्स, साइंस में विषय समूह का चयन और उसी काॅलेज में सीट खाली हाेने विषय परिवर्तन भी कर सकेंगे।

चाैथे चरण की मेरिट जारी, आज से काॅलेजाें में पहुंचकर ले सकेंगे एडमिशन

गुरुवार काे उच्च शिक्षा विभाग ने काॅलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) के अतिरिक्त और अंतिम चरण की मेरिट जारी कर दी है। अब स्टूडेंट्स पाेर्टल पर काॅलेजाें में उपलब्ध खाली सीट की जानकारी के अनुसार सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चार काॅलेजाें में सीधे पहुंचकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

सीट उपलब्ध हाेने पर फीस भरकर सीधे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। काॅलेज हर दिन अपनी खाली बची सीट संख्या अपडेट करेंगे।

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