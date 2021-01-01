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मौसम:तापमान 7.6 डिग्री, सीजन की सबसे ठंडी रही रात; पचमढ़ी में जम रही ओस

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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रात में सर्दी बढ़ रही है। ठंड अपना असर दिखा रही है। इस सीजन की सबसे ठंडी रात बीती रात रही है। हाेशंगाबाद शहर का रात का तापमान 7.6 डिग्री रहा है। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। एक रात पहले तापमान 8.5 डिग्री दर्ज हुआ था।

एक डिग्री तापमान कम हुआ है। माैसम विभाग के अनुसार अब तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। ठंड का असर कम हाेगा। अंतिम 5 दिन पड़ी कड़ाके की ठंड से लाेग कांप उठे। कड़ाके की ठंड के बीच तापमान भी इस सीजन का सबसे कम स्तर पर पहुंच गया।

पचमढ़ी में जम रही ओस
पचमढ़ी में तापमान कम हाेने से ओस जम रही है। दाे दिन से यहां तापमान 2 डिग्री से नीचे रह रहा है। इस कारण ओस जम रही है। यहां सैलानी माैसम का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। हालांकि इस बार संख्या कुछ कम है। पचमढ़ी में रात का तापमान 1.4 डिग्री रहा है। दिन का तापमान 23.1 डिग्री रहा है।

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