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क्राइम:पहाड़िया पर युवक को लूटने वाले आरोपी फरार

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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पहाड़िया राेड पर बीते दिनाें युवक से 6 हजार 300 रुपए की लूट करने वाले आराेपियाें की तलाश देहात पुलिस कर रही है। युवकाें ने ग्वालटाेली हनुमान मंदिर निवासी गिरजेश पिता राेशन सिंह राजपूत (23) काे राधा स्वामी सत्संग भवन के पास राेककर उसके साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे 6 हजार 300 रुपए छुड़ा लिए थे।

पीड़ित ने देहात थाने में आराेपी युवकाें के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस काे आराेपियाें के सीसी टीवी फुटेज भी मिले हैं। देहात टीआई हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही आराेपियाें की पहचान कर ली जाएगी। पुलिस काे आराेपियाें के सुराग लगे हैं।

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