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  • The Company Did Not Put A Warning Board On The Under construction Overbridge, The Possibility Of An Accident Due To The Lack Of Signboards

साइनबोर्ड नहीं दुर्घटना का खतरा:निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर कंपनी ने नहीं लगाए चेतावनी बाेर्ड , साइनबोर्ड नहीं लगने से दुर्घटना की बनी संभावना

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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निर्माणाधीन रसूलिया रेलवे ओवरब्रिज के आरीवाॅल निर्माण के लिए खाेदी सड़क के किनारों पर निर्माण कंपनी ने साइन बाेर्ड नहीं लगाए हैं।

इटारसी रोड की ओर नालियां करीब तीन से पांच फीट गहरी और दो से ढाई फीट चौड़ी खोदी गई हैं। इटारसी रोड पर यातायात का भारी दबाव रहता है। ऐसे में रोड किनारे नालियों में वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है।

हालांकि निर्माण कंपनी के कर्मचारियाें का कहना है कि नालियों के किनारे पर रखने के लिए साइन बाेर्ड और बेरिकेड्स बना लिए हैं। झंडियां भी किनारे पर लगवाई जा रही हैं। सेतु निगम के इंजीनियर नागेश दुबे ने बताया कि मिट्‌टी को हटाया जा रहा है। साथ ही वहां बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।

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