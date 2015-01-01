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जांच:हाॅकी के 4 नेशनल खिलाड़ियाें की ब्यावरा में जहां हुई थी माैत, उस प्वाइंट की हाेगी जांच

हाेशंगाबाद26 मिनट पहले
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  • उप सड़क सुरक्षा समिति करेगी जांच,दाेषियाें पर भी हाेगी कार्रवाई

जिले में गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की जांच के लिए अब जिला सड़क सुरक्षा समिति की उप समिति स्पाॅट पर क्रेश इंवेस्टीगेशन करेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय और हाईकाेर्ट के निर्देश पर जिले की उप समिति स्पाॅट पर जांच करने के लिए गठित की गई है।

जिले में एक स्पाॅट चिन्हित हुआ है जहां पर तीन या तीन से अधिक लाेगाें की माैत हुई थी। जिला मुख्यालय के पास पवारखेड़ा में 14 अक्टूबर 2019 काे एक सड़क हादसे में 4 नेशनल हाॅकी खिलाड़ियाें की जान चली गई थी। उप समिति अब इस घटना स्थल की जांच रिपाेर्ट तैयार करेगी। डीएसपी आरसी गुप्ता ने बताया िक जिला सड़क सुरक्षा समिति की उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति काे प्रतिवेदन तैयार करना है। इसमें दुर्घटना का वास्तविक कारण, दुर्घटना स्थल पर सड़क निर्माण, रख-रखाव में काेई कमी है ताे उसके लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारी, ठेकेदार, कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जल्द ही समिति घटना स्थल का निरीक्षण करेंगी।

तीन बिंदु पर करनी हाेगी रिपाेर्ट तैयार

  • सामान्य कारणाें से हुई दुर्घटनाएं।
  • तकनीकी, इंजीनियरिंग कारणाें से घटित दुर्घटनाएं जिसका रिविजन जिला स्तर पर संभव है।
  • तकनीकी इंजीनियरिंग कारणाें से घटित दुर्घटनाएं जिसमें शाेध की आवश्यकता है।

उप समिति में यह शामिल: कलेक्टर, एसपी, आरटीओ के प्रतिनिधि की टीम घटना स्थल पर जांच करेंगे। रिपाेर्ट प्रभारी यातायात पुलिस काे दी जाएगी।

यह हुई थी घटनाएं
14 अक्टूबर 2019 काे ब्यावरा गांव में तड़के गड्‌ढा बचाने में बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार पेड़ में जा घुसी थी। इससे राष्ट्रीय स्तर के चार हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। इसमें अनिकेत राजकुमार वरुण-रेलवे काॅलोनी ग्वालियर (17), आदर्श आलोक हर्दुआ इटारसी (17), शहनवाज हमीद अब्दुल खान सदर बाजार सिकंदरवाड़ा इंदौर (18) और आशीष लाल बाबूलाल धमापुर-जबलपुर (17) तीन अन्य गंभीर घायल हो गए थे।

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