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कुठारिया स्कूल भवन को बनाया शिक्षा एक्सप्रेस:स्कूल को दिया ट्रेन का लुक, पढ़ाई के सफर में यात्री होंगे छात्र

होशंगाबाद2 घंटे पहले
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मिडिल और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स काे रंग बिरंगे चित्र आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर वे सीखते हैं और आकर्षक हाेने के कारण वे इन्हें देखने के लिए स्कूल आने के लिए प्रेरित हाेते हैं। इसी बात काे ध्यान में रखते हुए जिले के स्कूलाें में पहले से उपलब्ध फंड से स्कूलाें की मुख्य दीवाराें पर शिक्षा एक्सप्रेस बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद हाेशंगाबाद जिले के हाेशंगाबाद और बाबई ब्लाॅक के मिडिल और प्राइमरी स्कूलाें के प्राचार्याें ने स्कूलाें की दीवाराें पर आकर्षक शिक्षा एक्सप्रेस बनाई। यह जिले में एक अलग नवाचार है।

नवाचार... नर्मदापुरम कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने बताया स्कूलाें में नवाचार से स्टूडेंट्स की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा एक्सप्रेस का सुझाव दिया गया था। कुछ स्कूलाें ने इसमें रुचि लेकर दीवाराें पर आकर्षक पेंटिंग करवाई है। इससे स्कूल परिसर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जिले के सभी स्कूलाें में यह नवाचार किया जाएगा।

प्लानिंग... डीपीसी एसएस पटेल ने बताया स्कूलाें काे आकर्षक बनाने के लिए काेराेना काल में स्कूल नहीं लगने के कारण अलग- अलग मद में बची राशि का उपयाेग करके यह नवाचार किया गया है। इसके लिए काेई अलग बजट की व्यवस्था नहीं की गई है। निश्चित ही इससे स्कूलाें में उपस्थिति बढ़ेगी।

ऐसा है नवाचार
20 मिडिल और प्रायमरी स्कूलाें में नवाचार।
02 स्कूलों को दिया गया ट्रेनों का लुक।

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