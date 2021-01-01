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दो बूंद जिंदगी की:तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, कलेक्टर ने दो बूंद पिलाकर की शुरुआत

होशंगाबाद2 घंटे पहले
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होशंगाबाद। जिला अस्पताल में बच्चों को पिलाई गई दो बूंद। - Dainik Bhaskar
होशंगाबाद। जिला अस्पताल में बच्चों को पिलाई गई दो बूंद।
  • जिले भर में पांच साल तक के एक लाख से अधिक बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक

जिले भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गई। इस दौरान जिले के 0 से लेकर 5 साल तक के करीब 1.64 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिला अस्पताल में कलेक्टर धनंजय सिंह ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इस अवसर पर सीएचएचओ डॉ. दिनेश कौशल, सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश देहलावर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नलिनी गौड़, तहसीलदार शैलेंद्र बड़ोनिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग ने पल्स पोलियो अभियान के 25 वर्ष पूरे होने पर जिला अस्पताल में वर्ष 1995 में सर्वप्रथम पोलियो की खुराक लेने वाले मेघा वानखेड़े व रौनक राय भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।

पिपरिया: शासकीय अस्पताल पिपरिया मेंं पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने किया बीएमओ डॉ. एके अग्रवाल ने बताया कि शासकीय अस्पताल के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पल्स पोलियो का टीकाकरण किया जा रहा है। इस दाैरान जनपद प्रधान अर्चना साहू, अरुणा जोशी, जिला सतर्कता समिति सदस्य अरविंद राय, अनिल साहू, ललिता पुरबिया सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे।

सोहागपुर: में रविवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ रेखा सिंह गौर द्वारा अतिथियों की उपस्थिति अभियान की शुरुआत की। बीएमओ ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत ब्लाक में शहरी क्षेत्र के 2723 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 14205 कुल 17628 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बनखेड़ी: पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन क्षेत्र के 11250 बच्चों ने पोलियो की दवा पिलाई गई। बीएमओ डॉ जेएस परिहार ने बताया अभियान के तहत 17142 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रथम दिन ही 0 से 5 साल तक के 11 हजार से अधिक बच्चों को दवा पिलाई है। आगामी दो दिनों में घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।

सिवनीमालवा: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को विधायक प्रेमशंकर वर्मा द्वारा पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। वहीं एसडीएम अखिल राठौर ने स्वयं की बिटिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बूथ पर आकर पोलियो की दवाई पिलाई। इस अवसर पर बीएमओ डॉ. कांति बाथम, डॉ. जीआर करोडे एवं समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

सेमरीहरचंद: स्थानीय रामलीला मैदान पर पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जीरो से लेकर 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपा पटेल ने बताया कि रामलीला मैदान स्थित पल्स पोलियो केंद्र पर 100 बच्चों को दवा पिलाई।

गुराड़िया कला: पल्स पोिलयो की दवा बच्चों को पिलाई गई। इस दौरान एएनएम पुष्पा गायकवाड़, आशा कार्यकर्ता रेखा मेहरा आदि उपस्थित रही।

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