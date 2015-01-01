पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Hoshangabad
  • Till Diwali, Narmada Drinking Water Will Be Available In More Than 3 Thousand Clusters, The Company Thursday Conducted A Pipeline Testing Of Tap Connections Connected To Bhilpura Water Tank

ह्यूम पाइप कंपनी ने की टेस्टिंग:दीवाली तक 3 हजार से अधिक घराें में मिलेगा नर्मदा पेयजल, कंपनी ने गुरुवार काे भीलपुरा पानी की टंकी से जुड़े नल कनेक्शनाें की पाइपलाइन टेस्टिंग की

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली के बाद से शहर के भीलपुरा और ट्रेचिंग ग्राउंड ईदगाह क्षेत्र में 3 हजार से ज्यादा घराें में नर्मदा पेयजल मिलने की उम्मीद है। ह्यूम पाइप कंपनी ने गुरुवार काे भीलपुरा पानी की टंकी से जुड़े नल कनेक्शनाें की पाइपलाइन टेस्टिंग की।

अमृत पेयजल याेजना का काम करा रही ह्यूम पाइप कंपनी के प्रभारी इंजीनियर भूपेश ढाेडके ने बताया दाेनाें टंकियाें की मदद से करीब 3 हजार से अधिक नल कनेक्शनाें में नर्मदा पेयजल की सप्लाई की जा सकेगी।

दरअसल दाेनाें ही पानी की टंकियाें का निर्माण कार्य करीब छह माह पहले ही पूरा करा लिया गया था, लेकिनइंटकवेल की तीसरी माेटर नहीं सुधरने के चलते दाेनाें पानी की टंकियाें की टेस्टिंग रुकी हुई थी। फिलहाल अमृत के तहत केवल 90 लाख लीटर पानी (9 एमएलडी) पेयजल की सप्लाई हाे रही है।

टंकियों के लीकेज की जांच

शहर में कंपनी ने पानी टंकियाें का काम पूरा कर लिया है। गुरुवार को भीलपुरा और ट्रेचिंग ग्राउंड ईदगाह क्षेत्र में बनी पानी की टंकियों के लीकेज की जांच की गई।

पूरे काम कराएगी कंपनी
भीलपुरा और ट्रेचिंग ग्राउंड पानी की टंकियाें की टेस्टिंग का कार्य निर्माण कंपनी ने शुरू कर दिया है। अमृत की नर्मदा पेयजल याेजना के जाे भी काम बचे हैं उन्हें कंपनी जल्द पूरा कराएगी।
माधुरी शर्मा,सीएमओ

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें