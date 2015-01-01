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स्वच्छ शहर:दीवाली तक बाजार में रात में भी होगी सफाई, नपा करेगी विशेष निगरानी

होशंगाबादएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो
  • बाजार में दो बार कचरा लेने के लिए पहुंचेंगे वाहन, नपा करेगी विशेष निगरानी

सुबह के अलावा नगरपालिका रात को भी शहर के बाजार में सफाई करा रही है। नगरपालिका रात के समय सफाई कराने की नई व्यवस्था शुरू कर दी है। दीपावली पर यह व्यवस्था लागू रहेगी। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि रात के समय सड़कों की सफाई कराएंगे। सुबह कचरे के ढेर नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा निगरानी दल भी गठित किया जाएगा। दीपावली तक रात के समय सफाई कराने की व्यवस्था रहेगी। सीएमओ ने बताया कि दिन में झाड़ू लगाने व कचरा उठवाने के दौरान कई तरह की दिक्कतें आती हैं।

धूल-मिट्टी उड़ऩे पर अक्सर व्यापारी आपत्ति जताते हैं। रात के समय सफाई होने से यह परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा सफाई कर्मियों को भी दिन के समय ट्रैफिक अधिक होने से कचरा वाहन लाने-ले जाने में दिक्कत होती है। रात के समय यह दिक्कत भी नहीं होगी और वे अच्छी तरह सफाई कर सकेंगे। गौरतलब है कि बाजार में सुबह से दीपावली की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रात में सफाई की जा रही है।

फीडबैक लेंगे अधिकारी

रात के समय सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए नगरपालिका की ओर से निगरानी की जाएगी। अधिकारी समय-समय पर रात को सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे। नागरिकों से भी पूछा जाएगा कि सफाई हो रही है या नहीं।

दाे बार बाजार से उठेगा कचरा

शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिदिन दो बार कचरा वाहन राउंड लगाकर कचरा उठाएंगे। इन क्षेत्र में कचरा वाहन सुबह 10 से 2 बजे और शाम को 8 से 11 बजे तक राउंड लगाएंगे। फिलहाल कचरा वाहन एक राउंड लगाते हैं।

यहां होगी व्यवस्था : रेलवे स्टेशन से सतरस्ता, सतरस्ता से हीरोहोंडा चौराहा, अमरचाैक से सराफाचाैक, इंदिराचाैक से एनएनजी तिराहा।

दीपावली तक व्यावसायिक क्षेत्र में दो बार सफाई का निर्णय लिया है। रात के समय भी सफाई कराएंगे। जिससे सुबह सड़कें साफ-सुथरी मिलें।

-प्रतिमा बिलिया, स्वच्छता नाेडल उपयंत्री नपा

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