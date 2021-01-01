पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मारपीट:शराब के लिए रुपए नहीं देने पर युवक को पीटा

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आगरा गांव राेड पर गांव के एक युवक ने विक्रम नगर रसूलिया निवासी विश्वजीत परिहार पिता गाेपाल काे रास्ते में राेककर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने देहात थाने में दर्ज एफआईआआर बताया कि आगरा के आराेपी युवक अरुण शर्मा ने रास्ता राेककर शराब पीने के लिए रुपए की मांग की।

जब आराेपी युवक काे पीड़ित ने रुपया देने से मना किया ताे आराेपी ने पीड़ित के साथ मारपीट की। देहात पुलिस ने पीड़ित विश्वजीत की शिकायत पर आराेपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब के लिए रुपए नहीं देने पर युवक के साथ मारपीट की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser