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पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार:अभाविप ने किया महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन

सारनी31 मिनट पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सारनी के नगर मंत्री आशीष वर्मा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया।

प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आकाश सिन्हा ने बताया महाराष्ट्र में गुंडाराज लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। महाराष्ट्र में पत्रकार, साधु, संत, कलाकार भी सुरक्षित नहीं हैं।

इस मौके पर नगर मीडिया प्रभारी कुलदीप साहू, राहुल यादव, ऋषिकेश तायवाड़े, यश सावरकर, आकाश हुजरे, मोनू सराठे, सुधीर भारती, तुषार वामनकर उपस्थित थे।

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