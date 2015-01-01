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देर रात तक जाने वाले मजदूरों का जमघट लगा रहा:मजदूराें काे घर वापसी के लिए नहीं मिल सकी बस

सारनी3 घंटे पहले
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गुरुवार को सारनी के जय स्तंभ चौक पर काफी संख्या में मजदूर इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन यात्री वाहनों की कमी के चलते इन्हें देर शाम तक परेशान होना पड़ा।

यात्री वाहन के अभाव में कोयले के ट्रक में बैठकर यात्री छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुए। यात्रियों ने बताया कि कोरोना काल के समय में रोजगार के अभाव की वजह से लोग अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे रोजगार की तलाश में अब गांव के मजदूर बड़े शहरों में जा चुके थे।

अब दीपावली के अवसर पर अपने घर परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए जब निकले तो उन्हें वाहनों का भारी अभाव का सामना करना पड़ा है। गुरुवार को सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक जाने वाले मजदूरों का जमघट लगा रहा। मजदूर अपनी सुविधा के अनुसार अपने-अपने घर जाते दिखाई दिए।

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