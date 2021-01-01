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बच्चों के क्रिकेट मैच में विवाद:नपा के सफाई कर्मियों के साथ मारपीट, हड़ताल

सिवनीमालवा2 घंटे पहले
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रविवार की सुबह छोटे बच्चों के बीच चल रहे क्रिकेट मैच के दाैरान उपजे विवाद के बाद रात में बड़े लोगों में विवाद हाे गया। झगड़ा हाेने पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वहीं झगड़े के एक पक्ष के लाेगाें ने आराेपियाें पर कार्रवाई की मांग काे लेकर हड़ताल कर दी है। ये लाेग नपा के सफाईकर्मी हैं।

पुलिस के अनुसार रविवार की सुबह स्थानीय पानी की टंकी के पास क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया था। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के चलते हुए खेल को लेकर कोई विवाद हो गया था। दोपहर होने तक आपसी समझौता हो चुका था । पुलिस के अनुसार रात करीब 8:30 बजे संस्कार पिता रमेश उम्र 30 साल वार्ड नंबर 13, और सुशील पिता रमेश गोहर की आरोपियों द्वारा पिटाई कर दी गई।

घायलों को अस्पताल ले गए। जहां से सुशील पिता रमेश गोहर और संस्कार पिता रमेश गौहर को अधिक चोट लगने के कारण होशंगाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने संस्कार पिता रमेश उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 13 की शिकायत पर आराेपी अल्ताफ साहिब और अदनान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323 506 353 हरिजन एक्ट में 3(1) द, 3 1 घ 3/2 ( भी ए) के अंतर्गत मामला कायम कर लिया है।

दूसरी ओर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष शरद घावरी ने कहा कि हमने हड़ताल कर दी है। अब आराेपियाें की गिरफ्तारी तक हड़ताल रहेगी। इधर एसडीओपी सौम्या अग्रवाल का कहना है कि जल्द आराेपी पकड़े जाएंगे। एसपी संताेष सिंह गाैर ने बताया कि झगड़े के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पेट्राेलिंग कर रही है। जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे।

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