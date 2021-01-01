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नगर परिषद द्वारा हो रहा निर्माण कार्य:8 लाख रु. से बन रहा नाला, हो सकेगी पानी की निकासी

शाहपुरएक घंटा पहले
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नगर परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक छह में आठ लाख रुपए की लागत से नाला बनाया जा रहा है। इससे गंदे पानी की निकासी हो सकेगी। पानी की निकासी नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे थे। पूर्व पार्षद विनोद चौधरी के प्रयासों से नाला बनने के बाद परेशानी दूर होगी।

क्षेत्र के समाधान चौधरी ने बताया समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। अब जाकर नाले का काम शुरू हुआ है।

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