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प्लाज्मा देने का पहला मामला:सिराली के युवक ने भाेपाल में डाेनेट किया 400 ग्राम प्लाज्मा, बुजुर्ग को चढ़ाया

सिराली3 घंटे पहले
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  • जिले के काेराेना संक्रमित 70 वर्षीय मरीज काे प्लाज्मा देने का पहला मामला

जिले में प्लाज्मा डाेनेट करने का पहला मामला सामने आया है। सिराली निवासी साेमेश अग्रवाल (44) ने भाेपाल के एक अस्पताल में 400 ग्राम प्लाज्मा डाेनेट किया।

अग्रवाल ने बताया कि 70 वर्षीय बुजुर्ग रिश्तेदार का भाेपाल में काेराेना का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने प्लाज्मा देने की बात बताई। इसके बाद हंडिया निवासी दाे रिश्तेदार जाे संक्रमण से गुजर चुके हैं उनका प्लाज्मा लेने भाेपाल ले जाया गया। दाेनाें की हाथ में नस ना मिलने के कारण प्लाज्मा नहीं निकाला जा सका। इसके बाद साेमेश ने स्वयं की जांच कराने काे कहा।

जांच में पता चला कि वह काेराेना से संक्रमित हाेकर स्वस्थ हाे चुके हैं। 10 नवंबर काे साेमेश का प्लाज्मा निकालकर बुजुर्ग रिश्तेदार काे चढ़ाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी एंटीबॉडी 17.1 निकली, जबकि प्लाज्मा देने के लिए मिनिमम एंटीबॉडी 1 होनी चाहिए। उसका 400 ग्राम प्लाज्मा लिया, जो दो मरीजों के काम आएगा। सीएमएचओ डाॅ. केके नागवंशी ने बताया कि हरदा जिले के कोरोना संक्रमित मरीज को प्लाज्मा देने का यह पहला मामला है। साथ ही जिले में प्लाज्मा डोनेट करने वाले सोमेश अग्रवाल पहले व्यक्ति हैं।

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