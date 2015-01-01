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कतिया समाज कल्याण समिति:ससुर की स्मृति में दामाद ने समाज के भूखंड पर लगवाया लाेहे का गेट

सिराली3 घंटे पहले
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कतिया समाज कल्याण समिति सिराली ने गुरुवार काे धनतेरस के अवसर पर समाज के भूखंड पर लोहे का गेट लगाया। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व अधिवक्ता भगवानदास ढोके ने बताया समिति ने नवीन भूखंड (49 डिसमिल) 5 लाख 21 हजार में खरीदा था।

सामाजिक दानदाताओं ने भूखंड खरीदने, तार फेंसिंग, ट्यूबवेल व स्वागत द्वार बनाने में सहयोग दिया है। गुरुवार को समाज के दानदाता गंगाप्रसाद दमाड़े निवासी धनकार ने अपने ससुर स्व. मांगीलाल ढोके की स्मृति में 18 हजार रुपए का लोहे का गेट लगाया है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष खुशियाल मंडलेकर, सचिव चेतन बिले, कोषाध्यक्ष शिवप्रसाद मल्हारे, डॉ. गोपाल ढोके, बंशीलाल चौरे, कन्हैयालाल ढोके, किशन लखोरे, अविनाश ओनकर मसनगांव आदि सामाजिक लोग उपस्थित थे।

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