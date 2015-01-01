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पुलिस व नप का कार्रवाई:बिना मास्क लगाए शहर में घूमने वाले 102 लाेगाें पर किया जुर्माना

टिमरनी|एक घंटा पहले
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  • राजस्व, पुलिस व नप कर्मचारियाें ने शहर में चलाया अभियान

शहर में बिना मास्क लगाकर घूमने वालाें पर गुरुवार काे जुर्माना किया गया। राजस्व, पुलिस व नगर पंचायत के कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए मास्क लगाने की समझाइश दी। 102 लाेगाें पर चालानी कार्रवाई करते हुए 10200 रुपए वसूल किए।

शहरी क्षेत्र में लाेग कोविड-19 नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इससे काेराेना का संक्रमण बढ़ रहा है। इस स्थिति के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है।

अभियान के दौरान एसडीएम एमके बमनाहा के निर्देश पर तहसीलदार अलका एक्का, टीआई राजेश कुमार साहू, नप सीएम राहुल शर्मा व कर्मचारियों ने बस स्टैंड चौक पर संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया गया। इधर, भाजपा नेता सुनील दुबे ने इस मुहिम में शामिल हाेकर प्रशासन काे मास्क उपलब्ध कराए।

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