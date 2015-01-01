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अव्यवस्था:शहर के मुख्य मार्ग पर लोगों ने लगाई दुकानें, वाहन खड़े हाेने से बिगड़े ट्रैफिक इंतजाम

टिमरनी3 घंटे पहले
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  • लगातार बैठकें हाेने के बाद भी त्याेहाराें पर लाेगाें काे हाेना पड़ता है परेशान

शहर में त्याेहाराें के दाैरान लाेगाें काे सबसे अधिक परेशानी ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की जगह ना हाेने काे लेकर हाेती है। शांति समिति सहित अन्य बैठकाें में पर्वाें पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने सहित लाेगाें काे असुविधा से बचाने के लिए चर्चा कर रणनीति बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर यह तैयारियां नहीं दिखतीं।

गुरुवार काे धनतेरस पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था लड़खड़ा गई। शहर की मुख्य सड़क पर दुकानें लगीं। वाहन खड़े किए। इन्हीं सब अव्यवस्थाओं के बीच लाेगाें काे अावागमन करना पड़ा। एक दिन बाद दीपावली का मुख्य त्याेहार है। लाेगाें काे परेशानियाें से बचाने के लिए अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं।

अधिकारी नहीं बना पाए व्यवस्था, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी

सड़क पर दुकान लगने से महिलाओं काे हुई परेशानी
शहर में मुख्य सहित अन्य प्रमुख सड़काें पर दुकानें लगाई गईं। दाे व चार पहिया वाहन चालकाें काे वाहन निकालने के लिए भी जगह नहीं बची। मजबूरी में वाहन चालकाें ने भी सड़क पर ही वाहन खड़े कर दिए। सबसे अधिक परेशानी पैदल राहगीराें काे झेलनी पड़ी। घर से धनतेरस की खरीदी करने वाली महिलाएं भी बदहाल ट्रैफिक के कारण परेशानी दिखीं। महिलाओं काे रास्ता बदलकर भी बाजार में खरीदी करने जाना पड़ा।

ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पुलिस की मदद लेंगे
त्याेहार पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने और लाेगाें काे असुविधा से बचाने के लिए काम करेंगे। शुक्रवार से पुलिस की मदद ली जाएगी।
राहुल शर्मा, सीएमओ, नप टिमरनी

डिवाइडर के बीच बेची गई सामग्री
ट्रैफिक व्यवस्था का सबसे बुरा हाल शहर के मुख्य मार्ग पर देखने काे मिला। मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बने हुए हैं। डिवाइडर के बीच खाली जगह छाेड़ी है। धनतेरस के दिन डिवाइडर की खाली जगहाें पर भी सामग्री रखकर बिक्री की। शहर में रेलवे स्टेशन से पुलिस थाना तक मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बनाया है। मार्ग पर भी कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान लगे रहे। इस कारण भी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई।

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