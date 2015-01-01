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प्रवचन:ब्रह्माकुमार नारायण भाई ने कहा- संतुष्ट रहना ही संतोषी जीवन का लक्षण है

आलीराजपुर2 घंटे पहले
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संसार में सब हमारे मित्र बन जाए, यह किंचित संभव नहीं है। लेकिन कोई हमारा शत्रु ना बनें। यह प्रयास किया जा सकता है। हमारे मुख से सबके लिए प्रशंसा के शब्द ना निकले कोई बात नहीं लेकिन हमारे मुख से किसी की निंदा ना हो। यह तो किया जा सकता है। आप किसी को अपनी थाली में से रोटी निकलकर नहीं खिला सकते तो किसी के निवाले को छीनने वाले भी ना बनो।

यह विचार इंदौर से पधारे जीवन जीने की कला के प्रणेता ब्रह्मा कुमार नारायण भाई ने दीपा की चौकी स्थित ब्रह्माकुमारी सभागृह में शहरवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा अगर हमसे पुण्य नहीं बनें तो पाप ना हो, ऐसा प्रयत्न जरूर करें। आप सत्य नहीं बोल सकते तो असत्य ना बोलने का संकल्प लें।

विकार से विचार एवं विकास की यात्रा पर चलने वाला ही सत्य की अनुभूति कर सकता है। सफल होते ही ये दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है और असफल होते ही हजार कमियां। संतोष का अर्थ प्रयत्न ना करना नहीं है अपितु प्रयत्न करने के बाद जो भी मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना है। लोगों द्वारा अक्सर प्रयत्न ना करना ही संतोष समझ लिया जाता है। कई लोग संतोष की आड़ में अपनी अकर्मण्यता को छिपा लेते हैं।

प्रयत्न करने में, उद्यम करने में, पुरुषार्थ करने में असंतोषी रहो। प्रयास की अंतिम सीमाओं तक जाओ। एक क्षण के लिए भी लक्ष्य को मत भूलो। तुम क्या हो? यह मुख से मत बोलो, लोगों तक तुम्हारी सफलता बोलनी चाहिए। करने में सावधान होने में प्रसन्न। कर्म करते समय सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। इस भाव से कर्म करों। कर्म करने के बाद सब कुछ प्रभु पर ही निर्भर है इस भाव से शरणागत हो जाओ। परिणाम में जो प्राप्त हो, उसे प्रेम से स्वीकार कर लो।

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