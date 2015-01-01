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दीपोत्सव:धनतेरस पर बाजार में उमड़ी भीड़, लोगों ने जमकर की इलेक्ट्रॉनिक आयटम व सोने-चांदी की खरीदी

आलीराजपुर3 घंटे पहले
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  • दो पहिया, चार पहिया वाहनों के लिए भी शोरूम पर बढ़ी डिमांड

लॉकडाउन के बाद मार्च से बाजार की रौनक खत्म हो चुकी थी। इससे व्यापारियों में काफी निराशा थी। लेकिन अब लगभग सब अनलॉक होने के बाद से इस बार दीपावली में व्यापारियों को अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। दीपावली के लिए बाजार सज चुके हैं। गुरुवार को धनतेरस पर बाजार में भीड़ उमड़ी।

शहरवासियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ खरीदारी करने बाजार पहुंची। फल, सब्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आयटम, साज-सज्जा की दुकानें, दो पहिया, चार पहिया शोरूम पर लोगों ने वाहनों की बुकिंग कराना भी शुरू कर दिया है। सोने-चांदी की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस के बाद से अब दीपावली तक व्यापारी भी अच्छे व्यापार की उम्मीद जता रहे हैं। इसी तरह मिठाई विक्रेता, इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक, मोबाइल दुकान वालों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

और... विदेशी छोड़, देशी अपनाने के लिए अपील

शहर के कई सामाजिक संगठन इस बार दीपावली पर विदेशी उत्पादों को छोड़ कर देशी उत्पाद खरीदने के लिए लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ छोटे-छोटे फुटकर व्यापारी जिनमें मिट्टी के दीपक बनाने वाले, पशुधन की साज-सज्जा वाली दुकानों सहित अन्य छोटे व्यापारियों से भी सामान खरीदकर उनकी मदद करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। जिससे की उनकी भी दीपावली भी सार्थक हो सके।

ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, लग रहा जाम

शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बदलने के लिए पिछले दिनों अभियान शुरू किया गया था। लेकिन कुछ दिनों से कार्रवाई नहीं होने के कारण एक बार फिर स्थिति जस की तस हो गई है। तंग गलियों में बड़े वाहनों के घुसने से जाम की स्थिति बन रही है। पैदल यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है।

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