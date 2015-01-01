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हत्या:पेड़ काटने पर विवाद, बड़े ने छोटे भाई की पत्थर व लठ्ठ मारकर कर दी हत्या

आलीराजपुरएक घंटा पहले
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नीम का पेड़ काटने की बात को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि बड़े ने छोटे भाई की पत्थर व लठ्ठ मार-मार कर हत्या कर दी।

जानकारी के अनुसार मामला नानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेजगांव लिमड़ी फलिया का है। पुलिस के अनुसार मृतक मगन पिता रेंदला अपने खेत में लगे नीम के पेड़ को काट रहा था। यह देखते ही उसका बड़ा भाई लगन वहां पहुंचा और उससे नीम का पेड़ काटने को लेकर विवाद करने लगा।

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी लगन ने अपने भाई पर पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। उसके बाद उसे लट्ठ से उस वक्त तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस बात की सूचना पुलिस थाना नानपुर में दी गई। थाना प्रभारी मोहनसिंह डावर ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है।

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