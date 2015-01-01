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शुभारंभ:चार गांवों में विद्युतीकरण कार्यों की शुरुआत ग्रामीणों से करवाई

आलीराजपुर2 घंटे पहले
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  • रोडधा, बोराना, लक्ष्मणी व धोलखेड़ा में हुए हैं कार्य

विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रोडधा, बोराना, लक्ष्मणी और धोलखेड़ा में क्षेत्रीय विधायक मुकेश पटेल ने विधायक निधि से स्थापित 24.44 लाख रुपए लागत की नवीन विद्युत डीपी का शुभारंभ ग्रामीणों से करवाया।

इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक पटेल ने सभी ग्रामों में 10-10 बुजुर्गों का शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मान भी किया। कार्यक्रम में विधायक पटेल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और फलियों के ग्रामीणों को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं। हर गांव और फलिये में पर्याप्त वॉल्टेज के साथ बिजली पहुंचेगी तो ग्रामीणों को सिंचाई और घरेलू कार्यों में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आदिवासी किसान भाई समय पर खेतों में सिंचाई कर सकेंगे और बेहतर आय अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक पटेल को सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित समस्याओं से भी अवगत करवाया। जिनका निराकरण करवाने का आश्वासन विधायक पटेल ने दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता जगदीश पटेल, कैलाश चौहान, संदीप पटेल, राजू भाई, जुनैद कुरैशी सहित अन्य कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

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