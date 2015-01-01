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निर्देश:त्योहार में एक्सपायरी व दूषित खाद्य सामग्री का विक्रय ना हो ये सुनिश्चित करें : कलेक्टर

आलीराजपुर3 घंटे पहले
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खाद्य पदार्थों में मिलावट मुक्ति अभियान के तहत बैठक कलेक्टर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर गुप्ता ने निर्देश दिए कि त्योहारों के मद्देनजर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो। त्योहार के मद्देनजर एक्सपायरी, दूषित खाद्य सामग्री का विक्रय ना हो इसके लिए सघन जांच अभियान चलाया जाए।

बाजारों में उपलब्ध हो रहे मावा, दुध, मिठाईयां, नमकीन की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इसके लिए सघन जांच अभियान चले। बाजार में दूषित, मिलावटी एवं अमानक स्तर की खाद्य सामग्री अथवा कोल्डड्रिंक्स का विक्रय ना हो यह सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इसके लिए जिले की सीमाओं पर स्थित चैक पोस्टों पर भी सघन मॉनिटरिंग की जाकर निगरानी की जाए।

उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में उक्त अभियान के तहत सघन और लगातार मॉनिटरिंग की जाए। खाद्य विभाग सेंपल लें। उन्होंने निर्देश दिए कि पटाखा दुकान स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। बैठक को एसपी विपुल श्रीवास्तव ने भी संबोधित करते हुए त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था के लिए किए जाने वाले प्रबंध संबंधित निर्देश दिए।

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