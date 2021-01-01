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दुष्कर्म और हत्या का मामला:फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दरिंदे को जल्द फांसी दी जाए

आलीराजपुर5 घंटे पहले
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  • ग्राम नौगांव की सात साल की बालिका से दुष्कर्म और हत्या का मामला

झाबुआ जिले के मेघनगर तहसील के ग्राम नौगांव की सात वर्षीय बच्ची के साथ मोरबी में हुए दुष्कर्म व हत्या की घटना को लेकर सोंडवा तहसील में भी आक्रोश है। जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने ज्ञापन देते हुए बताया कि ललित पिता पूंजा खराड़ी निवासी झाबुआ जिले स्थित मेघनगर तहसील के ग्राम नौगांव ने अपना जीवन यापन के लिए मजदूरी करने अपने बाल-बच्चों के साथ गुजरात के मोरबी में गया हुआ था।

जहां उसकी सात वर्ष की एक मासूम बच्ची भी साथ गई हुई थी। वह अपने अस्थाई पड़ाव पर बच्ची को छोड़ कर मजदूरी कर रहे थे। वहां एक दुराचारी ने मासूम बच्ची को अकेला पाकर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया व हत्या कर दी। दरिंदगी करने वाले दुराचारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए व जल्द से जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की मांग करते हैं।

आक्रोशित युवाओं ने पूर्व विधायक कलसिंह भाबर का भी फूंका पुतला
इधर, मामले में बीजेपी जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ जिले के थांदला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कलसिंह भाबर पर भी युवाओं का गुस्सा दिखाई दिया। दरअसल पूर्व विधायक भाबर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हमारे क्षेत्र में पलायन नहीं है और जो लोग पलायन कर रहे हैं वह अपने शौक के कारण कर रहे हैं। इस पर युवाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कलसिंह भाबर जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि सत्ता का चोला ओढ़कर हमेशा से पलायन जैसी मूल समस्याओं को छुपाते आए हैं, यह उसी की कोशिश है। युवाओं ने भाबर का पुतला फूंका है।

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