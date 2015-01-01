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भ्रष्टाचार की शिक्षा:बैंक में फर्जी खाते खोले, मृत कर्मचारी और भृत्य के नाम से आए लाखों रुपए भी खुद निकाल लिए

आलीराजपुर/उदयगढ़3 घंटे पहले
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  • 5 करोड़ का गबन मामले में 9 प्रभारी बीईओ, 2 लेखापाल और मंडल संयोजक भी आरोपी
  • प्रभारी लेखापाल सोलंकी की गिरफ्तारी के बाद जांच में बड़े खुलासे

खंड शिक्षा कार्यालय के प्रभारी लेखापाल ने स्वयं और कर्मचारियों के नाम से 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया। उच्च शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों को मामले की भनक लगी तो उन्होंने ऑडिट किया। जिसमें शासकीय राशि का गबन होना प्रमाणित पाया गया।

इसके बाद सहायक आयुक्त मीणा मंडलोई ने प्रभारी लेखापाल ऋतुराज के खिलाफ उदयगढ़ थाने में 16 जुलाई 20 को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था। इसके बाद 4 माह की जांच के बाद मामले में 12 लोगों के नाम भी एफआईआर में जोड़े गए हैं।

आदेश आदिवासी विकास आयुक्त भोपाल ने जारी किए हैं। इन 12 लोगों में 9 प्रभारी बीईओ, 2 लेखापाल और 1 मंडल संयाेजक शामिल हैं। इनमें से कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आदेश के बाद सभी पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इनमें से जो लोग वर्तमान में सेवा में थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

जांच शुरू हुई तो गबन की राशि 5 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई

आरोपी रितुराज सोलंकी खंड शिक्षा कार्यालय उदयगढ़ में सहायक ग्रेड 3 का बाबू है, जो 1 सितंबर 2013 से 6 जून 2017 तक प्रभारी लेखापाल था। महालेखाकार मप्र ग्वालियर के द्वारा खंड शिक्षा कार्यालय उदयगढ़ का अंकेक्षण किया गया। इसमें कमियां पाई गईं थी।

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जोबट के नाम पर बैंक खाते संचालित होना पाए गए। जबकि शासन द्वारा 10 फरवरी 2009 से कार्यालय में खाता खोलने पर राेक लगाई गई है। बीओबी उदयगढ़ के खाता क्रं.11940100002370 व एसबीआई जोबट में खाता क्रं. 32230143507 जो कि वेतन केंद्राध्यक्ष उदयगढ़ के नाम संचालित होना पाया गया।

एसबीआई बैंक का खाता 16 मार्च 12 को खोला गया। इस खाते में जो पता दर्ज है वो खंड शिक्षा कार्यालय उदयगढ़ का है। जबकि ईमेल शासकीय न होकर रितुराज के नाम से है। मोबाइल नंबर भी रितुराज का ही दर्ज है।

केएस भुरा पर अब एक और एफआईआर: केएस भुरा पूर्व लेखापाल उदयगढ़ सेवानिवृत के खिलाफ पूर्व में वर्ष 2006-07 में भी इसी खंड शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत वर्ग-3 और वर्ग दो के 86 संविदा शिक्षक़ों की फर्जी भर्ती के मामले में एफआईआर उदयगढ़ थाने में दर्ज हुई। उक्त मामला जोबट न्यायालय में विचाराधीन है और अब फिर से इनके ऊपर एक और एफआईआर के हो चुकी है।

इनका हुआ निलंबन : निलंबित होने वाले अधिकारियों में बीपी पटेल उदयगढ़, डीएस सोलंकी चंद्रशेखर आजाद नगर, आरकेएस तोमर आलीराजपुर, नवीन श्रीवास्तव पूर्व बीईओ व वर्तमान सहायक संचालक आलीराजपुर, डॉ. सूरज सिंह राजोद जिला धार व एमएल परमार जिला खरगोन शामिल हैं।

ये हो चुके सेवानिवृत्त : परमानंद धाकड़ मंदसौर, मुकेश नीमा सहायक ग्रेड-2 झाबुआ, बीएल राव लेखापाल झाबुआ, केएस भुरा पूर्व लेखापाल उदयगढ़।

भास्कर पड़ताल... चार साल चली अंधेरगर्दी, जो भी राशि आई उसमें बड़ी गड़बड़

भ्रष्ट अफसरों ने उस स्टाफ को भी नहीं छोड़ा, जो सालों से उनके साथ काम कर रहा था। मौत होने पर उनके परिवार के लिए आने वाली राशि खुद निकाल लेते। एक-एक बार नहीं, कई-कई बार ये राशि निकाली गई। ये अंधेरगिर्दी चार साल तक चली।

केस एक: स्व. मदन सिंह अजनार सहायक शिक्षक की 18 अक्टूबर 2015 को मृत्यु हो गई थी। उनकी स्वत: समूह बीमा योजना की राशि 2.50 लाख दो बार आहरण की गई। एक बार परिवार को राशि दी गई। एक बार नहीं दी गई।

केस दो- इसी प्रकार दोलमसिंह सहायक शिक्षक की मृत्यु 25 सिंतबर 15 को हुई। उनकी भी स्वत: समूह बीमा योजना की राशि 2.50 लाख दो बार आहरण की गई। एक बार भुगतान परिवार को किया गया। एक बार नहीं किया गया।

केेस तीन- वर्ष 2016 में अक्टूबर से दिसंबर तक कुल 7 चैकों से स्वयं अपने नाम से शासकीय राशि आहरित की। 5 लाख 54 हजार इसका कोई भी वाउचर उपलब्ध नहीं है। इस राशि का विवरण कैश बुक में नहीं पाया गया। इसी प्रकार एक राशि 4 मार्च 17 को चैक क्रं. 568 के द्वारा 50 हजार रुपए का आहरण किया गया इसका भी उल्लेख नहीं है। मई और जून 2017 में 6 चैकों के द्वारा 11 लाख 14 हजार 295 की राशि पकड़ में आने के बाद इनके द्वारा उक्त राशि चालान से विभागीय मद में जमा कराई गई।

केस चार- इसी तरह खंड शिक्षा उदयगढ़ के अंतर्गत जितेंद्र सिंह चौहान सहायक ग्रेड 3 के बाबू के नाम 29 अक्टूबर 2014 से 18 फरवरी 16 तक 5 चैकाें पर 5 लाख 35 हजार 500 की राशि आहरित करवाकर प्राप्त की। जिसका विवरण केश बुक में दर्ज नहीं है। खंड शिक्षा कार्यालय में हेतराम राजपूत उच्च श्रेणी शिक्षक जो मंडल संयोजक के पद पर पदस्थ हैं के नाम 22 अप्रैल 14 से 6 नवंबर 15 के मध्य दो चैक के माध्यम से 70 हजार की राशि आहरित करवाकर प्राप्त की।

यहां भी किया था गबन

  • सहायक ग्रेड 3 के रवींद्र नागर के नाम से 11 अप्रैल 14 से 10 अक्टूबर 14 तक 3,53550 रु. निकाले।
  • भृत्य मांगलिया के नाम से 20 अप्रैल 12 से 9 दिसंबर 16 तक 12 चैक से 3 लाख 87 हजार रुपए निकाले गए
  • प्रधान पाठक राजेंद्र डबंगर के नाम से 11 नंवबर 2014 से 27 जनवरी 17 तक 4 चैकों से 4.29 लाख रु. निकाले।
  • ऋतुरात ने स्वयं अपने नाम से 4.50 लाख निकाले।
  • एसबीआई जोबट के खाते से 4 करोड़ 51 लाख 10 हजार 720 रु. का नेट बैंकिग के माध्यम से लेनदेन किया।

पुराने प्रकरण में आरोपी बनाएंगे

एक प्रकरण की दो एफआईआर नहीं होगी। मामले में पहले जो आरोपी लेखापाल सोलंकी पर एफआईआर हुई थी। उसी में इन कर्मचारियों को संलिप्त किया जाएगा। उसी अपराध में सभी को आरोपी बनाएंगे। सभी ककी गिरफ्तारी होना सुनिश्चत है।

-पीएस डामोर, थाना प्रभारी, उदयगढ़

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