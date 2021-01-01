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नपा की अनदेखी:सुरेंद्र उद्यान बना शराबियों का अड्‌डा और जंग खा रहे झूले, शहरवासी नहीं आते घूमने

आलीराजपुर5 घंटे पहले
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आलीराजपुर. सुरेंद्र उद्यान में लगे झूले इस तरह झूले क्षतिग्रस्त होकर टूट रहे हैं। - Dainik Bhaskar
आलीराजपुर. सुरेंद्र उद्यान में लगे झूले इस तरह झूले क्षतिग्रस्त होकर टूट रहे हैं।
  • 1981-82 में महाराजा सुरेंद्रसिंह ने सुविधा के लिए दान दी थी 8.37 एकड़ जमीन
  • गार्डन में लगी बच्चों की ट्रेन भी बंद पड़ी है

शहर का एकमात्र गार्डन सुरेंद्र उद्यान नगर पालिका की अनदेखी के चलते उजड़ गया है। नपा के जिम्मेदारों ने इस ओर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया। लापरवाही और अनदेखी के चलते शराबियों ने इसे बैठने का अड्‌डा बना लिया है।

बताया जा रहा है उद्यान के आसपास ही अवैध शराब व ताड़ी भी बेची जा रही है। शराबी दिनभर यहां बैठे रहते हैं। जिससे यहां आम लोग आने से भी घबराते हैं। यहां लगे झूले पूरी तरह खराब हो चुके हैं। ट्रेन लंबे समय से बंद पड़ी और जंग खा रही है। गौरतलब है कि सन् 1981-82 में महाराजा सुरेंद्रसिंह आलीराजपुर ने शहरवासियों की सुविधा के लिए नपा को 8.37 एकड़ जमीन दान में दी थी। नपा ने यहां गार्डन तो बना दिया पर देखरेख की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया।

शहरवासियों को है उम्मीद... उद्यान का उद्धार जल्द होगा
वर्तमान में नपा में नए अध्यक्ष रितेश डावर ने पदभार ग्रहण किया है। वे नगर के सर्वांगिण विकास की बात भी कर रहे हैं। इसे लेकर वे सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। शहरवासियों को उनसे भी उम्मीद है कि अब इस गार्डन का जल्द ही उद्धार होगा।

पीछे नहीं बनी बाउंड्रीवॉल
उद्यान के आगे तो बाउंड्रीवॉल बनी है पर पीछे नहीं है। पिछले हिस्से में बड़ी-बड़ी झांडियां उग आई है। जहां जहरीले जानवरों ने भी अपना घर बना लिया है। असामाजिक तत्व भी पीछे से आकर यहां बैठते हैं।

कल से काम शुरू करेंगे
सुरेंद्र उद्यान का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसका निरीक्षण कर कल से इसके विकास का काम शुरू करेंगे। शहरवासियों के लिए अच्छा गार्डन विकसीत करेंगे।
अमरदास सेनानी, सीएमओ

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