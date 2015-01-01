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प्रशिक्षण:स्वास्थ्य कर्मचारियों, एएनएम व आशा सहयोगिनियों को दिया प्रशिक्षण

आलीराजपुर2 घंटे पहले
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विकासखंड जोबट के स्वास्थ्य कर्मचारियों, एएनएम व आशा सहयोगिनी को बाल स्वास्थ्य, बाल विवाह, बाल हिंसा एवं बाल अधिकारों तथा किशोरावस्था और उनकी आवश्यकता से जुड़े बिंदुओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट में आयोजित प्रशिक्षण में आरबीएसके जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक आरती तिवारी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं उससे जुड़े घटकों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही योजना के बारे में विस्तार से बताया।

प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षक किशोर सशक्तिकरण समन्वयक सौरभ पोरवाल ने भी जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह से स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन आदि पर भी पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी बताया। चाइल्ड लाइन के मानसिंह ने चाइल्ड लाइन के एवं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के संबंध में बताया।

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