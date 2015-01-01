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काउंसलिंग:संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिए 16 नवंबर तक करा सकते हैं पंजीयन

आलीराजपुर3 घंटे पहले
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संस्था स्तर की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिंक से ऑनलाइन पंजीयन 10 से 16 नवंबर तक किए जा सकेंगे। पॉलीटेक्निक कॉलेज प्राचार्य बीएस जमरा ने बताया कि अभ्यर्थी को इच्छुक संस्था में 19 से 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक प्रवेश के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाता है तो 21 से 24 नवंबर दोपहर 3 बजे तक पुनः पंजीयन करवा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी संस्था में 27 से 28 नवंबर तक दोपहर 2 बजे तक प्रवेश के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9617240963, 9770340896, 9407047701, 9437267360, 9407490220 पर संपर्क कर सकते हैं।

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