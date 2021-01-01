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सुरक्षा:बालिका पर तेंदुए के हमले के बाद जंगल में लगाए पिंजरे

अमझेरा5 घंटे पहले
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अमझेरा के पास गूंगीदेवी के मजरे मुवाड में शनिवार काे काका के साथ मवेशी चराने जंगल में गई 7 साल की बालिका पर तेंदुए ने हमलाकर घायल कर दिया था। रविवार काे तेंदुए काे पकड़ने के लिए वन विभाग ने दाे स्थानाें पर पिंजरा लगाया। आसपास के जंगलाें में सर्चिंग भी की जा रही है। फिलहाल खेताें में गेहूं व चने की फसल हाेने के कारण तेंदुए के पगमार्क दिखाई नहीं दिए हैं।

गाैरतलब है कि बालिका कविता के चेहरे को तेंदुए ने बुरी तरह नोंच दिया था। सब रेंज प्रभारी रामसिंह वास्केल ने बताया कि टीम के मनोहर मेला, आनंद डावर अन्य सदस्यों ने घटनास्थल के पास एवं वहां से 10 किमी दूर वनग्राम हाथी पावा के जंगल में वाटका नाले में भी एक पिंजरा लगाया है।

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