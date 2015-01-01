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स्वास्थ्य विभाग:मुख्य चिकित्सक का अमझेरा से धार हुआ तबादला, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित

अमझेरा3 घंटे पहले
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  • तिरला, सरदारपुर, गंधवानी तहसील व ब्लाॅक के मरीज भी इलाज के लिए अमझेरा आते हैं, साेनाेग्राफी के लिए धार जाना पड़ेगा

अमझेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सक डाॅ. एके चाैधरी जो कि सोनोलॉजिस्ट भी हैं। उनका अमझेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से धार जिला चिकित्सालय में सोनोलॉजिस्ट के पद पर स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे अमझेरा की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी क्योंकि यहां वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।

अमझेरा के स्वास्थ्य केंद्र में अमझेरा सहित आस-पास के क्षेत्र तिरला, सरदारपुर व गंधवानी तहसील एवं ब्लाॅक के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं भी इलाज एवं प्रसूति के लिए यहीं पर पहुंचती हैं। अमझेरा अस्पताल से डाॅ. चाैधरी का स्थानांतरण हो जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी। डाॅ. चाैधरी की उपस्थिति में क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही थी। जनप्रतिनिधियों की विशेष मांग पर शासन द्वारा अमझेरा और सरदारपुर में सोनोग्राफी की मशीन प्रदाय की गई है।

डाॅ.चाैधरी का स्थानांतरण होने से मरीज प्रभावित होंगे। उन्हें सोनोग्राफी आदि के लिए धार ही जाना पड़ेगा। डाॅ.चाैधरी के स्थानांतरण से लोग नाखुश हैं। उन्हाेंने शासन-प्रशासन से यही मांग की है कि डाॅ. चाैधरी को अमझेरा सामुदायिक केंद्र पर ही पदस्थ रहनेे दिया जाए अन्यथा जनआंदोलन किया जाएगा।

इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री से करेंगे बात

जनता की मांग पर लगातार प्रयास कर हमने शासन-प्रशासन सेे अमझेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे क्षेत्र की जनता के साथ ही विशेष रूप सेे वनवासी गरीब महिलाओं की अमझेरा में ही सोनोग्राफी जांच का सके। डाॅ. चाैधरी का अमझेरा में रहना आवश्यक है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपनी सुविधा के लिए के अमझेरा क्षेत्र की स्वास्थ्य की सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम धार कलेक्टर के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले में बात करेंगे।

-कमल यादव, जिला पंचायत सदस्य अमझेरा

क्षेत्र की जनता के लिए परेशानी खड़ी हाे जाएगी

डाॅ. चाैधरी के तबादले से अमझेरा क्षेत्र की जनता के लिए परेशानी खड़ी हाे जाएगी। अभी तक अमझेरा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही थी। किसी भी सूरत में तबादला रूकना चाहिए। अन्यथा इसके विरोध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही मंत्री से बात करेंगे। आदिवासी क्षेत्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हाेना चाहिए।

-निलांबर शर्मा, पूर्व जनपद सदस्य

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