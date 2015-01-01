पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

माल्यार्पण:प्रतिमा पर साफा बांधकर किया माल्यार्पण

अमझेरा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद महाराणा बख्तावरसिंहजी की 196 वीं जयंती मनाई। ग्राम पंचायत अमझेरा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नगरवासियाें, जनप्रतिनिधियाें एवं बख्तावर फाउंडेशन के सदस्यों ने राजा के महल परिसर स्थित राजा की अश्वरोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पाजंलि दी। देेश की आजादी में दिए गए उनके बलिदान को भी याद किया।

अस्पताल परिसर स्थित राजा की प्रतिमा को साफा बांधकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला पंचायत सदस्य कमल यादव, जनपद प्रतिनिधि बंशीलाल कुशवाह, ग्राम पंचायत सचिव रूगनाथसिंह चाैहान, पूर्व जनपद सदस्य निलांबर शर्मा, भगवानदास खंडेलवाल, शौकत बाबा पटेल, मोहन ठाकुर, शिवा मकवाना, प्रदीपसिंह राठौर, हेेमंत शर्मा, अर्पित शर्मा, प्रेेमनारायण ब्रजवासी, ओमप्रकाश ब्रजवासी, पारसिंह सिंघार आदि के साथ बख्तावर फाउंडेेशन के गोपाल सोनी, प्रदीपसिंह, विक्रमसिंह राठौर, अमित तिवारी, अजय शर्मा, शुभम दीक्षित, रतनसिंह चावड़ा आदि माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें