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सड़क हादसा:कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र घायल

बदनावर5 घंटे पहले
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पेटलावद रोड पर ग्राम सातरुंडा के पास रविवार दोपहर में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। दोनों विदिशा से झाबुआ जा रहे थे। घायल शैतान पिता उदाजी (37) निवासी पिपलीपाड़ा तहसील झाबुआ एवं पुत्र भारतसिंह है। शैतान को अधिक चोट आई है।

शैतान विदिशा में सीवर लाइन की खुदाई का कार्य करता है। लड़के को छोड़ने के लिए घर जा रहा था। तभी रास्ते में सामने से आई तेज रफ्तार कार (एमपी 43 सी 5939) ने टक्कर मार दी। जिससे गाड़ी में काफी टूट-फूट हुई और कार का ड्राइवर साइड का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

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