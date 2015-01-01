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बैठक:डायलिसिस मशीन के आवश्यक सामान बुलवाएंगे, टेक्नीशियन भी करेंगे नियुक्त

बदनावर2 दिन पहले
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शासकीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक गत दिवस उद्याेग मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, सीएमएचओ डॉ. आरसी पनिका, एसडीएम वीरेंद्र कटारे मौजूद थे। अस्पताल में कुछ समय पूर्व लगाई गई डायलिसिस मशीन के आवश्यक सामान, टेक्नीशियन की नियुक्ति आदि के लिए स्वीकृति दी।

इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था, अस्पताल परिसर में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने, नई डिजिटल एक्स रेे मशीन तथा पुराने भवनों की छतों की रिपेयरिंग कराने, नवीन अस्पताल भवन के परिसर के मुख्य गेट के पास टीनशेड लगाने, जनरेटर सुधरवाने आदि के बारे में स्वीकृति दी। बीएमओ डॉ. संदीप श्रीवास्तव ने अस्पताल की विभिन्न मांगों के बारे में अवगत कराया। सीबीएमओ डॉ. एसएल मुजाल्दा ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन नेत्र चिकित्सा सहायक आरजी वर्मा ने किया। आभार डॉ. एम उपासनी ने माना। पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, राजेश अग्रवाल, मनोज सोमानी, मोहनसिंह चौहान, विजयसिंह पंवार, सुरेश पटेल समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता माैजूद थे।

मंत्री दत्तीगांव ने मेल वार्ड का भूमिपूजन किया

इससे पूर्व दत्तीगांव ने अस्पताल परिसर में मेल वार्ड का भूमिपूजन किया। यह भवन ओएसिस डिस्टलरीज बोराली के अशोक बजाज के सहयोग से बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड का भी शुभारंभ किया। इधर चंद्रलीला पैलेस में आयोजित समारोह में कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों से भी अवगत कराते हुए मंत्री का स्वागत किया। वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। मंत्री ने जनपद पंचायत में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

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