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बदनावर:गोल्डन मटर ऊंचे में 26 रुपए, पीएसएम 20 रु. किलो बिका

बदनावर2 घंटे पहले
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पिछले 4 दिन पहले मावठा गिरने से मटर की क्वालिटी बिगाड़ दी थी। इसके चलते किसानाें काे मटर के भाव नहीं मिल रहे थे। कई किसानों ने मटर के भाव कम आने के कारण उसे बीज के लिए रख ली तो कई किसानों ने 3 से 4 रु. किलो में ही मटर बेच दी। मंगलवार को भाव बहुत अधिक कम मिलने से बुधवार को कम किसान ही मटर लेकर आए।

आवक कम होने के कारण गोल्डन किस्म का मटर 25 रु. किलो व पीएसएम मटर 16 रु. किलो के भाव बिका। गुरुवार को मंडी में 10 हजार कट्टे की आवक रही। गोल्डन मटर ऊंचे में 26 रु. किलो तक बिका वहीं पीएसएम मटर लो क्वालिटी का 8 रु., अच्छी क्वालिटी का 20 रु. किलो तक बिका। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भाव आगे भी बने रहेंगे। पीएसएम मटर खराब क्वालिटी के कारण कम रेट में बिक रहा है।

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