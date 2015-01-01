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महा-उपचुनाव मप्र -2020:जनादेश ईवीएम में, कांग्रेस-भाजपा दाेनाें कर रहे जीत का दावा

बदनावर4 घंटे पहले
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  • भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस बहुल और कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा बहुल क्षेत्र में रहते हैं, पश्चिम क्षेत्र अाैर चामला पट्टी निभाती है परिणाम में भूमिका

(महेश पाटीदार) विधानसभा उपचुनाव मतदान के बाद कांग्रेस-भाजपा दोनों दल के नेताओं द्वारा संपन्न मतदान का आकलन करने का दौर जारी है। दोनों दल ने जीत का दावा कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी के गृह क्षेत्र से भाजपा ने उम्मीदें लगाई हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी के क्षेत्र से कांग्रेस ने।

भाजपा प्रत्याशी राजर्वधनसिंह कांग्रेस बाहुल्य मतदाता पश्चिम क्षेत्र में भैंसोला गांव के रहवासी हैं वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कमलसिंह पटेल विधानसभा के मध्य क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, कानवन के रहवासी हैं। दोनों दल के प्रत्याशियाें के लिए गृह क्षेत्र में बढ़त लेने में एडी चोटी की जोर आजमाइश हुई। दोनों दल की हार-जीत में इन दोनों क्षेत्र अहम भूमिका निभाएंगे। इन दोनों क्षेत्र में बढ़त वाले प्रत्याशी की जीत तय होती है। उपचुनाव में 83.75 प्रतिशत मतदान इवीएम के कैद है। 1166 डाक मतपत्र जारी हुए हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख 72 हजार मतदाताओं मताधिकार की उपयोग किया। मतदान की दृष्टि से विधानसभा को चार भागों में बांटा जाता है। पहला पश्चिम क्षेत्र, दूसरा चामला पट्टी, तीसरा सादलपुर क्षेत्र एवं चाैथा धार तहसील की 30 से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

भाजपा : भाजपा प्रत्याशी राजवर्धनसिंह दतीगांव विधानसभा के पश्चिम क्षेत्र में ग्राम भैंसोला के रहवासी हैं। पश्चिम क्षेत्र कांग्रेस मतदाता बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस की बढ़त को कम कर अपने पक्ष में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रयास किया। यहां तक की सीएम शिवराजसिंह व ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सभा भी इसी क्षेत्र में हुई। दोनों बड़े नेताओं की सभा का कितना असर मतदाताओं पर हुआ, यह परिणाम अाने के बाद ही पता चल पाएगा।

कांग्रेस : कांग्रेस प्रत्याशी कमलसिंह पटेल चामला पट्टी में शामिल गांव कानवन के रहवासी हैं। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त की उम्मीद लगाई है। यह क्षेत्र राजपूत बाहुल्य है यहां गुजराती राजपूत के समाज के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस कितनी सेंध लगा पाई है यह ताे बाद में ही पता चल पाएगा।

कांग्रेसी 30 तो भाजपाई 25 हजार से जीतने का कर रहे दावा : कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष कैलाश गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस बाहुल्य मतदाता वाले पश्चिम क्षेत्र से 8 से 10 हजार तक की बढ़त लेंगे, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़त होगी। विधानसभा में कांग्रेस की जीत का आंकड़ा 30 हजार के करीब होगा। भाजयुमाे जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र जाट का कहना है कि कानवन मंडल में भाजपा प्रत्याशी 5 हजार मतों की बढ़त लेगा। विधानसभा मे भाजपा की जीत का आंकड़ा 25 तक के करीब होगा।

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