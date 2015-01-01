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धर्मसभा:महाभारत युद्ध कड़वी जुबान के कारण हुआ था : संतश्री

बदनावर2 दिन पहले
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  • शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ में आयोजित धर्मसभा में राष्ट्र संत ललितप्रभ सागरजी ने दिए प्रवचन

कड़वी जुबान से जहां नजदीकियां खत्म हो जाती हैं वहीं मीठी जुबान से बनी हुई दूरियां दूर हो जाती हैं। मीठा बोलेंगे तो लोगों के दिलों में उतरेंगे और कड़वा बोलेंगे तो लोगों के दिलों से उतर जाएंगे। इसलिए जुबान में शुगर फैक्टरी खोल लें। अगर पूरा देश मीठी भाषा को अपना ले तो पूरी दुनिया भारत की लट्टू हो जाएगी। शब्दों में बड़ी जान होती है इसी से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे अच्छे आदमी की पहचान होती है।

जब भी मुसीबत आती है तो मुंह के रास्ते आती है। महाभारत का युद्ध भी कड़वी जुबान के कारण हुआ था। अगर व्यक्ति विपरीत वातावरण में अपनी जुबान पर केवल 2 मिनट का धैर्य व शांति धारण कर ले तो वह 90 प्रतिशत माथा फोड़ियाें से स्वत: ही बच जाएगा।

यह प्रवचन शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ में आयोजित धर्मसभा में राष्ट्र संत ललितप्रभ सागरजी ने दिए। संत ने आगे कहा हमारी भाषा में 3 गुण होने चाहिए शिष्ट अर्थात शिष्टाचार युक्त, मिष्ट अर्थात मीठी और इष्ट अर्थात प्रिय। अगर व्यक्ति भाषा में ये 3 गुण ले आए तो वह लोगों के दिलों में सदा राज करेगा। केवल मीठा खाओगे तो बीमार पड़ोगे पर मीठा बोलना शुरू कर दोगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे।

लोगों ने कमरों में ऐसी लगाए लेकिन दिमाग हीटर जैसा है

संतश्री ने कहा दिमाग में आइस फैक्टरी खोलने की प्रेरणा देते हुए कहा हमने कमरों में तो ऐसी लगा लिया है पर दिमाग अभी भी हीटर जैसा बना हुआ है। अगर व्यक्ति केवल एक बार गुस्सा करता है तो उसकी 24 घंटे की एनर्जी खत्म हो जाती है।

गुस्सा हंसी की हत्या कर खुशी को खत्म कर देता है। प्रवचन से पूर्व संत ललितप्रभजी और मुनि शांतिप्रियसागरजी का ट्रस्ट मंडल एवं प्रबंध समिति ने स्वागत किया। मंदिर में शंखेश्वर पारसनाथ भगवान के दर्शन एवं गुरु मंदिर में राजेंद्रसूरिश्वरजी के दर्शन वंदन किए। तीर्थ एवं मंदिर की प्रशंसा कर कहा यहां पर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहां से विहार कर रतलाम होते हुए जोधपुर स्थित संबोधी धाम पहुंचेंगे।

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