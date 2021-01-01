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हादसा:ट्राॅले की टक्कर से बाइक सवार बेटे की माैत, मां घायल

बदनावर5 घंटे पहले
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रविवार को वंडर प्लांट की तरफ से आ रहे ट्राॅले के चालक ने अचानक से टर्न लेकर बाइक सवार मां, बेटे को टक्कर मार दी। इसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मां को हाथ व अन्य जगह चोट आई। बताया जा रहा कि जल संसाधन विभाग में तकनीकी कार्य कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले देवेंद्र पिता द्वारका प्रसाद शर्मा (45) बाइक से मां इंदुमती शर्मा (70) को लेकर रतलाम से धार अपने ताऊजी के यहां पर गमी में शामिल होने के लिए जा रहा था। तभी फोरलेन खेरवास पर बापू पैलेस के सामने चौराहे पर सीमेंट फैक्टरी की तरफ से आ रहे ट्राॅला (आरजे 09 जीडी 2465) ने मां और बेटे को टक्कर मार दी। देवेंद्र को सिर में चोट लगने के कारण वहीं पर ही मौत हो गई।

एंबुलेंस से मां एवं बेटे को शासकीय अस्पताल लाया गया। जहां पर देवेंद्र को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इंदुमती का प्राथमिक उपचार किया गया। डॉ. संदीप श्रीवास्तव ने सिर में गंभीर चोट आने के कारण मौत होना बताकर शव का पोस्टमार्टम कर रतलाम पहुंचाया। मृतक देवेंद्र अपने पिता का एकलौता सहारा था। मौत का समाचार सुनते ही बड़ी संख्या में लाेग अस्पताल में एकत्रित हो गए। परिजन भी पहुंच गए। आरक्षक संजय पुरोहित ने ट्राॅले को जब्त कर मर्ग कायम किया।

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