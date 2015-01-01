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बदनावर:अभियान से जुड़ कर मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रित करना है

बदनावर2 घंटे पहले
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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान के विधिवत संचालन के लिए आनंदेश्वर मंदिर के समीप बदनावर खंड कार्यालय का शुभारंभ संत रामकृपालजी महाराज ने किया।

अभियान संयोजक मांगीलाल जाट ने उपस्थित मातृशक्ति एवं हिंदू समाजजन से आह्वान किया कि प्रत्येक जनमानस को इस अभियान से जुड़ कर मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्रित करना है। हर परिवार में नव चेतना जाग्रत हो इसलिए बदनावर खंड के प्रत्येक नगर, ग्राम, मोहल्लाें एवं बस्तियों में जनजागरण करना है। आभार राहुल डोडिया ने माना। जानकारी अभियान के प्रचार-प्रसार प्रमुख योगेश पाटीदार एवं रोहित जैन ने दी।

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