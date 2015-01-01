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व्यापार:बाजार में उठाव, व्यापारी बाेले-उम्मीद से अच्छा व्यापार हुआ

बागली3 घंटे पहले
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नगर में अस्थायी पटाखा दुकानें पुरानी कचहरी में लगाई गई हैं। इधर परंपरागत पटाखों के अलावा इस बार इको फ्रेंडली पटाखों ने भी जगह ली है। इन पटाखों की खासियत यह है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं धुआं व शोर भी कम करते हैं। इधर धनतेरस पर बागली में बर्तन व किराना दुकान पर ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की।

बर्तन दुकान संचालक अर्पित नाहर, मुस्तफा बोहरा, मुकेश नांदेचा और राधेश्याम कसेरा ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष उम्मीद से अच्छा व्यापार हुआ। किराना व्यापारी राजेश बजाज ने बताया किराना दुकानों पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की गई, जो उम्मीद से परे थी। इसी तरह सजावट के सामान के साथ ही अन्य दुकानाें पर भी भीड़ रही।

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