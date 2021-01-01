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एजुकेशन:10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख तय

देवास2 घंटे पहले
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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल और 12वीं की 1 मई से शुरू होगी। विद्यार्थियों को सुबह 7.30 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा का समय सुबह 8 से 11 बजे तक रखा है। 10वीं में 18500 व 12वीं में 12 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके चलते परीक्षा केंद्रों भी कम करने की तैयारी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है।

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