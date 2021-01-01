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काेराेना इफेक्ट:10वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल, 12वीं की 1 मई से

देवासएक घंटा पहले
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  • कई विद्यार्थियाें की पढ़ाई छूटी, इस बार घटी परीक्षा केंद्राें की संख्या, तीन हजार विद्यार्थी हुए कम

एमपी बाेर्ड कक्षा 10 एवं 12 की वार्षिक परीक्षाओं की तारीख घाेषित हाे गई है। दसवीं की 30 अप्रैल से और 12 के एग्जाम 1 मई से हाेंगे। ऐसे में अब फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा समय शेष नहीं है, बावजूद स्थिति यह है कि अभी भी छात्रावास बंद हैं, वहीं स्कूलाें में भी छात्र-छात्राओं की संख्या में इजाफा नहीं हाे पा रहा है। ऐसे में इस बार विद्यार्थियाें की पढ़ाई पिछड़ गई है। काेराेना के चलते बच्चाें की पढ़ाई प्रभावित हुई है। मार्च से स्कूल बंद थे, लाॅकडाउन के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन ग्रामीण अंचल में कई छात्र-छात्राओं के पास माेबाइल की सुविधा नहीं हाेने से पढ़ाई नहीं हाे सकी। इसके बाद पिछले दाे माह से स्कूलाें में बड़ी कक्षाएं लगना शुरू हुईं लेकिन अभी तक स्कूलाें में विद्यार्थियाें की संख्या में इजाफा नहीं हाे पाया है। वहीं, काेराेना काल में कई विद्यार्थियाें की पढ़ाई छूट गई है। इस बार परीक्षा केंद्राें की संख्या भी घटकर 86 पर पहुंच गई है, वहीं परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं भी पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहेगी। देवास ब्लाक में 7 छात्रावास संचालित हो रहे थे, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के 650 बच्चे विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई करने जाते थे पर छात्रावास बंद होने से नहीं आ सके। जिले में 26 छात्रावास हैं, फिलहाल सभी बंद हैं।

पिछले साल थे 103 परीक्षा केंद्र, इस बार 86 प्रस्तावित : जिले में कुल शासकीय हाईस्कूल 97 और हायर सेकंडरी स्कूल कुल 84 हैं। जिले भर में इस बार परीक्षा केंद्र 86 प्रस्तावित किए गए हैं जबकि पिछले वर्ष 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पिछले वर्ष 10 वीं एवं 12 वीं में 50 हजार 25 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे जबकि इस बार संख्या में कमी आई है। इस बार 47, 039 बच्चे शामिल होंगे जो पिछले वर्ष से लगभग 3 हजार संख्या कम हुई है।

इसलिए कम हुई छात्र-छात्राओं की संख्या
कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा। स्कूल छात्रावास बंद किए गए इस कारण कुछ लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे उनमें से कुछ अपने गांव चले गए फिर नहीं आए। ऐसे लोगों के बच्चे भी चले गए इससे स्कूलों पर असर पड़ा है और छात्रावास बंद होने से वो छात्र-छात्राएं स्कूल नहीं आ पाए जो छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते थे।
परीक्षा में बदलाव : इस बार पहली बार कक्षा 10वी एवं 12 वी में छात्रों को ओएमआर सीट दी जाएगी जो 30 प्रतिशत अंक की रहेगी। इस सीट में सिर्फ गोले लगाने होंगे।

आनलाइन पढ़ाई और क्लास न लगने से पढ़ाई कम हुई
छात्र देवेन्द्र चौहान ने बताया इस वर्ष कोरोना के चलते स्कूल नहीं लगे और फिर ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई इसके कारण उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई। पालक सुरेश चौहान ने बताया प्राइवेट शिक्षकों से ट्यूशन पढ़वाकर बच्चें की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। छात्र हरिओम मालवीय ने बताया घर पर ही पढ़ाई की है। परीक्षा की तैयारी मैंने कर ली है। स्कूल से भी मोबाइल में अध्ययन सामग्री भेजी जाती थी पर जो क्लासों में शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई कराई जाती है। वैसी पढ़ाई घर पर नहीं हो पाती स्कूल में डर और अनुशासन होता है।

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