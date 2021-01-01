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धोखाधड़ी:विक्रम सहकारी संस्था के मैनेजर पर 15 लाख की धोखाधड़ी का केस

देवास3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र नाहर दरवाजा निवासी एक व्यक्ति के साथ विक्रम सहकारी संस्था के मैनेजर ने 15 लाख की धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लिया। उसके खिलाफ शिकायत के बाद नाहर दरवाजा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया रेबावाग निवासी रणजीत सिंह पिता इंदरमल बरगोदे ने 24 अक्टूबर 2003 को विक्रम सहकारी संस्था तुकोगंज रोड देवास में हर महीने पैसा जमा करना प्रारंभ किया और कुछ फिक्स डिपॉजिट किए, जिनकी मेच्योरिटी का समय भी पूरा हो गया था। रणजी सिंह का कुल 15 लाख 47 हजार रुपए हो रहा है, जिसका संस्था मैनेजर कृष्णाराव वरपे द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। कई दिनाें से रणजीत संस्था के चक्कर काट रहा था।

शनिवार को दोपहर में फिर गया पर फिर टाल दिया। इसके बाद रणजीत थाना नाहर दरवाजा पहुंचे। पुलिस को पूरा मामला बताकर रसीद दिखाई। पुलिस ने विक्रम सहकारी संस्था के मैनेजर कृष्णाराव वरपे पर धोखाधड़ी मप्र निक्षपकों के हितों को संरक्षण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

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